Появилась информация о собаках, пропавших в Кирово-Чепецке

В соцсетях появилась информация о собаках, пропавших с предприятия в Кирово-Чепецке. Данные о перевозке собак были опубликованы в группе «Дари добро». Кировчан, видевших, как увозили животных, просят поделиться данными с видеорегистраторов.

По словам зоозащитников, собак увезли по Казанскому тракту днем 13 октября. Машину с животными видели на повороте на Чепецк, на «пятачке,» где расходятся 2 дороги на Кстинино и райцентр.

— Есть сведения, что с грузовой машины на данном повороте перегружали животных в это время. Нужно срочно проверить информацию. Примерное время — 13.10-13.20-13.30. Число 13.10.21. Спросите родственников, близких людей, делайте РЕПОСТЫ! Эта информация очень нужна!!! – говорится в посте.

Информация о том, что на чепецком предприятии избивают и едят собак, появилась накануне. После того как она получила огласку, собак вывезли в неизвестном направлении. Сейчас волонтеры ищут животных. За информацию о месте нахождения собак объявлено вознаграждение.