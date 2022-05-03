Появились изображения нового ВАЗ-2115

Рендеры обновлённой модели опубликовал сайт NaAvtotrasse.ru. На них видно, как будет выглядеть возрождённый ВАЗ-2115 «Самара».

Уход французского концерна Renault Group из «АвтоВАЗа», дефицит комплектующих и т.п. увеличивают стоимость моделей компании. Даже LADA Granta, которая возглавила ТОП-5 самых недорогих автомобилей в РФ в мае 2022 года, покидает статус бюджетки. В сложившихся обстоятельствах «АвтоВАЗ» задумался о выпуске более дешевого автомобиля. И вспомнил о «пятнашке».

Рендеры обновлённой модели опубликовал сайт NaAvtotrasse.ru. Возрождённый ВАЗ-2115 «Самара» 2022-2023 модельного года будет дешевле базовой версии Lada Granta. Достигнуто это будет благодаря 100-процентной локализации производства в России и сильному упрощению авто. У неё не будет даже магнитолы. О кондиционере также можно забыть. 1,6-литровый двигатель на 90 лошадок. И 5-ступенчатая механика.

Зато будет более современный дизайн и состояние — сел, поехал. Не забыв при этом, летом открыть окно.

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