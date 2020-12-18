Появились первые фото с соревнований ралли «Вятка»-2020

В Кировской области стартовало масштабное автомероприятие – ралли «Вятка» — 2020. В этом году в нем примут участие 49 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска и других уголков страны. Наша команда – самая многочисленная: в ней будет 18 представителей региона.

К сожалению, в этот раз заезды пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Старт ралли – сегодня в 18.33. Но в соцсетях уже появились первые фото с места событий. Публикуем снимки автомобилей и кадры с трассы.

Спецучасток «Лесная сказка», по которому поедут гонщики.

Знакомство с трассой.

Авто впечатляют!

Перед началом гонок прошли тесты.

Напоминаем, что 19 декабря с 6 до 11 часов из-за ралли будет перекрыто движение транспорта на участке от улицы Порошинской до поселка Сидоровка. Автобус №117, двигающий по данному маршруту, ходить временно не будет.