Появились подробности ДТП в Кирово-Чепецке, в котором сбили 4-летнего мальчика

Напомним, вчера вечером в Кирово-Чепецке произошла смертельная авария. На улице 60 лет Октября «Форд Фиеста» наехал на маленького мальчика, который умер на месте происшествия.

Очевидцы вчерашней трагедии рассказали, что 37-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля, — мама сбитого малыша. Мальчику, по предварительной информации, было 3 года. Сегодня сотрудники ГИБДД сообщили, что погиб 4-летний малыш. Женщина парковала автомобиль, а ее родня стояла на тротуаре. Она не заметила мальчика и сбила его. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». По ней будет привлечена женщина-водитель.

Всю ночь чепчане несли к месту трагедии детские игрушки, и выражали соболезнования близким погибшего ребенка.

Фото: ГИБДД Кировской области