Появилось видео ДТП с двумя сбитыми девушками в Кирове

В соцсетях выложили видеозапись момента ДТП с двумя сбитыми девушками. Ролик опубликован в группе «Место происшествия».

Авария произошла утром 28 апреля на улице Воровского. 70-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» сбил двух 19-летних девушек, переходивших дорогу по всем правилам. Обе девушки получили травмы.

В записи видно, что кировчанки спокойно идут через дорогу вместе с другими пешеходами. Внезапно в них врезается машина. От удара девушки отлетают в сторону.

Как обычно, в комментариях в происшествии обвинили пешеходов, которые «не смотрят, куда идут». Между тем, даже в ГИБДД подчеркнули, что пострадавшие переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора.

Другие комментаторы встали на сторону девушек.

— Горит красный, водители все остановились, загорелся зелёный для пешеходов и пошли. Прошли уже больше половины пути и тут откуда не возьмись машина приехала для которой видимо нет преграды. При чём здесь женщины? Это водители посходили с ума в последнее время.

Видео: Место происшествия