Появилось видео ДТП со сбитой женщиной в Слободском

В паблике «Место происшествия» выложили видео с места аварии в Слободском, где сбили женщину. Последствия аварии запечатлел местный житель.

ДТП произошло 30 марта в 16.50 на перекрестке улиц Советской и Октябрьской. 25-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил 35-летнюю женщину-пешехода. Она перебегала дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия женщина получила травмы. Судя по всему, они оказались серьезными. На видео пострадавшая лежит на земле без сознания. Рядом притормозил автомобиль «Сузуки». Возможно, его водитель пытался оказать помочь женщине.

Ранее было опубликовано видео ДТП с двумя погибшими девушками в Кирове.

Видео: Место происшествия