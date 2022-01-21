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Появилось видео ДТП в Кирове с участием BMW и пешеходов с 6-летним ребёнком

Игорь Нелюбин Выбор редакции, Лучшее, Новости, Происшествия

В Кирове водитель иномарки сбил на пешеходном переходе трех человек.

Как мы сообщали ранее, сегодня в 10:35 на перекрёстке улиц Ленина и Воровского белая BMW сбила трех пешеходов, включая шестилетнего ребёнка.

Появилось видео ДТП в Кирове с участием BMW и пешеходов с 6-летним ребёнком

30-летний водитель был уверен, что прав, потому что проезжает дорогу на зеленый свет. И не подумал, что кто-то может не успеть её перейти, начав движение также на зелёный, сообщил телеграм-канал Shot, разместивший видео с регистратора BMW.

В итоге пешеходы в больнице с травмами, а водитель уверен, что он прав. Так ли это – выяснит проверка ГИБДД.

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Игорь Нелюбин