Появилось видео ДТП в Кирове с участием BMW и пешеходов с 6-летним ребёнком

В Кирове водитель иномарки сбил на пешеходном переходе трех человек.

Как мы сообщали ранее, сегодня в 10:35 на перекрёстке улиц Ленина и Воровского белая BMW сбила трех пешеходов, включая шестилетнего ребёнка.

30-летний водитель был уверен, что прав, потому что проезжает дорогу на зеленый свет. И не подумал, что кто-то может не успеть её перейти, начав движение также на зелёный, сообщил телеграм-канал Shot, разместивший видео с регистратора BMW.

В итоге пешеходы в больнице с травмами, а водитель уверен, что он прав. Так ли это – выяснит проверка ГИБДД.