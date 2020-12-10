Появилось видео ДТП, в котором погибла 20-летняя кировчанка

В интернете опубликовали видео с места смертельной аварии в Кирове, в которой погибла девушка.

Запись появилась в группе «Место происшествия».

ДТП случилось 8 декабря на перекрестке улиц Воровского и Володарского. Автоледи на «Мицубиси Паджеро» сбила 20-летнюю девушку. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Освидетельствование показало, что в момент аварии женщина-водитель была трезвой. Судя по кадрам, на перекрёстке она даже не сбавила скорость. Тогда как погибшая перед дорогой замедлила шаг и посмотрела по сторонам.

Впрочем, по словам женщины, в момент столкновения она пыталась затормозить и отвернуть в другую сторону. А девушка в это время металась по дороге.