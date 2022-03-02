Появилось видео массового ДТП на улице Чапаева в Кирове

В соцсетях появилось видео момента массового ДТП на улице Чапаева в Кирове. Запись опубликована в группе «Место происшествия».

В ролике видно, как ВАЗ-2107 проскакивает на красный сигнал светофора. Пытаясь увернуться от него, «Газель» цепляет 2 другие легковушки, разворачивается на 180 градусов и врезается в дорожный знак. Перекресток встает в пробке.

Напомним, авария произошла 1 марта в 15.40. Из-за «семерки» под управлением 25-летнего водителя столкнулись 4 машины. Пострадали 2 человека – водитель, спровоцировавший аварию, и девушка, находившаяся за рулем одной из машин.

Видео: Место происшествия