Кировский «культурный вор» оказался «вежливым»

В Кирове задержали местного жителя, подозреваемого в двух известных кражах.

Как мы сообщали ранее, в начале декабря неизвестный посетитель магазина на ул. Советской в Нововятском районе Кирова внезапно стал знаменит: в интернете появилась запись с камеры видеонаблюдения, где он замечает уснувшего продавца, приглушает звук на телевизоре, а сам очищает кассу и уходит. Пользователи интернета окрестили вора «вежливым», а работники торговой точки недосчитались 4500 рублей и обратились в полицию.

Стражам правопорядка удалось установить личность похитителя – ранее судимого 41-летнего кировчанина. Он сознался в преступлении. Как ранее и в другом известном хищении – 80 картин у местного художника, которые продал в интернете за 22000 рублей.