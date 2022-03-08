Поздравление Александра Чурина с Международным женским днем

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с наступающим 8 Марта, с первым весенним праздником.

Огромную благодарность заслуживает всё, что вы делаете для Вятской земли, для нашей страны. Нередко на ваши плечи ложатся совсем не женские заботы, и вы с ними достойно справляетесь.

Вы встаете у руля компаний, на руководящие должности, предпринимаете смелые шаги в бизнесе, завоевываете высоты, добиваясь больших профессиональных успехов. Вы всегда ярко проявляете себя не только на работе, но и в творчестве, в общественной и культурной жизни.

Вы с легкостью решаете самые сложные задачи, подтверждая, что каждому делу, за которое берется женщина, гарантирован успех. При этом остаетесь нежными и заботливыми хранительницами домашнего уюта и тепла.

Искренне желаю вам, чтобы ежедневно вашу жизнь наполняли смыслом ваши родные, близкие, друзья. Желаю вам красоты, здоровья, счастья, мира и благополучия!

Председатель правительства Александр Чурин