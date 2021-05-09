Губернатор Игорь Васильев поздравляет кировчан с Днём Победы

Уважаемые жители Кировской области! Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! От всей души поздравляю вас с Днём Победы!

9 мая – священная дата для всех поколений россиян, которая напоминает каждому из нас о том, что мы – наследники великих традиций служения Отечеству, героизма, верности своей Родине. В годы войны наш народ для всего мира стал примером величайшего мужества и стойкости.

Сегодня долг каждого из нас – передать новым поколениям достоверную историю событий Великой Отечественной войны, не допустить ее искажения, сохранить память о великом подвиге наших отцов, дедов и прадедов, тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, тех, кто восстанавливал страну в послевоенные годы.

В годы войны Кировская область внесла большой вклад в общее дело Победы. Шестьсот тысяч наших земляков отправились на фронт защищать свое Отечество от фашистских захватчиков. Многие из них не вернулись с поля боя и отдали жизни за свободу своей Родины во имя жизни будущих поколений.

Великая Отечественная война не обошла стороной ни один дом и в каждой семье есть своя история тяжелых испытаний тех лет. Круглосуточно кировчане трудились в тылу.

Предприятия Кирова выпустили около двух тысяч «катюш», более четырёх тысяч танков, 5 млн бомб и авиаснарядов, 20 млн гранат, 200 кораблей. В Кирове основали 50 госпиталей, в которых вылечили более 30 тысяч фронтовиков, раненых на полях сражений.

Низкий поклон нашим дорогим ветеранам! Своим трудовым и ратным подвигом вы вписали Победу в мировую историю! Все мы в неоплатном долгу перед вами и наша главная задача – сделать все возможное для того, чтобы ваша жизнь была достойной, чтобы вас окружали забота и внимание не только в День Победы.

Уважаемые жители Кировской области! Будем достойными ратных и трудовых подвигов поколения победителей и сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м году – мир и свободу нашей великой страны. Желаю вам мирного неба над головой, а нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла – здоровья и долгих лет жизни!