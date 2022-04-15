Поздравление из космоса: что пожелали кировчанам космонавты с орбиты

В День космонавтики Детский космический центр им. В.П. Савиных в Кирове организовал праздник для всех интересующихся вопросами космоса. Гостями праздника стали кировские школьники и учащиеся училищ, в мероприятии приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, заместитель председателя правительства области Андрей Маури, члены попечительского совета музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики, представители общественности, ветераны Байконура.

12 апреля 1961 года молодой лётчик-космонавт Юрий Гагарин своим полётом на космическом корабле, а вместе с ним и большая группа советских учёных, конструкторов, инженеров, рабочих своим трудом открыли новую эру – эру пилотируемой космонавтики.

О чём говорили космонавты

С каждым годом полёты в космос становятся всё более привычным делом. А сегодня человечество уже прочно освоило орбиту Земли, запустило международную станцию, готовится к покорению других планет. В космической отрасли трудятся тысячи людей, которые сделали её достижения реальностью.

Нынешний праздник в Детском космическом центре начался с видеопоздравлений.

— Мы, космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравляем россиян с Днём космонавтики. В 1961 году наша страна сделала ещё один шаг в познании неизведанного – покорению Вселенной человеком. Началась новая страница истории – истории пилотируемых космических полётов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Его полет — вершина самоотверженного труда многих специалистов, инженеров и конструкторов. Он продемонстрировал всему миру превосходство отечественной науки и технологии. Мы были первыми! Так было, так есть и так будет!..

Виктор Савиных: пусть появится новый кировский космонавт

— 108-минутный полет Юрия Алексеевича Гагарина принёс известность всей нашей стране, которая стала первопроходцем в развитии космонавтики во всём мире, — сказал с экрана летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. — И Детский космический центр, который работает в городе Кирове, привлекает сегодня очень много людей из разных республик нашей необъятной родины, показывает возможности пилотируемой космонавтики. Моё пожелание — чтобы и дети, и взрослые чаще посещали этот музей – здесь много интересного. А ещё хотелось бы, чтобы кто-то из кировчан пошёл по моему пути, чтобы в Кировской области появился ещё один человек, который слетал в космос…

Пожелание нашего легендарного земляка вполне реально, потому что Кировская область на протяжении многих лет славится высоким уровнем образования.

«Вначале было Слово…»

— Действительно, покорение космоса, строительство ракет и международных космических станций, полёты на Луну и на Марс, изучение Вселенной – всё это невозможно без хорошего фундаментального образования. И у наших школьников есть прекрасная возможность это образование в Кировской области получить, — подчеркнул в своём приветственном слове губернатор Игорь Васильев. И продолжил: – Многие знают, с чего начинается одна из главных книг – Библия. Там сказано: «Вначале было Слово…» Вот и в истории освоения космоса это слово прозвучало: «Поехали!» И прозвучало оно на русском языке. Эту историю уже изменить невозможно. Это наше достижение, это наша гордость. И нас не может не радовать, что и наши земляки многое для этого сделали. Константин Эдуардович Циолковский начинал думать о полётах в космос ещё тогда, когда по улицам ездили телеги. Ну, а наш современник Виктор Петрович Савиных, дважды Герой Советского Союза, побывал в космосе несколько раз, занимался спасением пилотируемой станции «Салют»… Сегодня праздник, сегодня 12 апреля, и мы в очередной раз отмечаем день первого полета человека в космос. Я уверен, что во многих сферах, связанных с космосом, мы ещё скажем своё веское слово. Но насколько оно будет громким, звонким и успешным, зависит от подрастающего поколения…

Ко Дню космонавтики в Детском космическом центре были подготовлены две обширные экспозиции: фотовыставка «Байконур, как он есть» (0+) и уникальная выставка «Легенды Байконура. К 100-летию Александра Курушина» (0+), рассказывающая о нашем земляке, лауреате Ленинской премии, начальнике космодрома Байконур в 1965 – 1973 гг. А еще победителям детского творческого конкурса «Космос – это МЫ!» были вручены памятные дипломы и наборы с настоящим космическим питанием.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области: