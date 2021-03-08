Поздравление с 8 марта от Александра Чурина

Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем 8 марта!

Этот первый весенний праздник по праву является символом наступающей весны. Он наполнен душевным теплом, нежностью и добротой. В этот день мы выражаем добрые слова признательности всем женщинам. Ведь именно с женщинами связано все самое главное в жизни – семья, дети, домашний уют и забота.

Вы несете в этот мир красоту, гармонию и доброту, вдохновляете на свершения и победы. Вы не только храните домашнее тепло и семейный очаг, но и наравне с мужчинами добиваетесь заслуженных успехов в самых разных сферах жизни.

Пусть этот красивый весенний праздник подарит много счастливых мгновений и прекрасное настроение. Будьте всегда очаровательными, красивыми и жизнерадостными! Счастья, крепкого здоровья, внимания и заботы родных и близких!

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области.