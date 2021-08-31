Поздравление с Днем ветеринарного работника

Уважаемые сотрудники государственной ветеринарной службы, ветеринарные работники сельхозпредприятий и перерабатывающей промышленности, ветеринарных клиник, представители ветеринарной науки и образования!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём ветеринарного работника!

Благодаря вам в регионе стабильно развивается животноводство. Кировская область удерживает лидирующие позиции по валовому производству молока в Приволжском федеральном округе и в стране в целом.

И в этот непростой период распространения новой коронавирусной инфекции вы обеспечиваете эпизоотическое благополучие области, проводите профилактику заболеваний животных, предотвращаете попадание некачественной продукции на столы кировчан.

Благодарим за ваш ежедневный труд и ответственное отношение к ветеринарному делу, за профессионализм и самоотдачу.

Искренне поздравляем также ветеранов службы, молодых специалистов и студентов, решивших посвятить свою жизнь ветеринарии.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успешной и плодотворной работы!