Пожар на Бородулина: что известно о случившемся (ВИДЕО)

О трагедии

Деревянный четырехквартирный дом на улице Бородулина, 38 загорелся 19 февраля в 00.46. К моменту прибытия пожарных горела крыша, а в доме было сильное задымление. 13 человек смогли выбраться из горящего дома самостоятельно, еще нескольких эвакуировали.

Огонь удалось ликвидировать к 2 часам. В тушении пожара принимали участие 32 единицы техники и 101 человек.

После ликвидации открытого огня пожарные смогли начать обследование дома не сразу. Конструкции пришлось долго проливать.

О погибших и пострадавших

По информации Следственного комитета, на пожарище были найдены тела 5 погибших: 48-летней женщины и 4 несовершеннолетних детей. Все они – родственники. Мать детей была лишена родительских прав. Все дети – малыши, воспитывала их бабушка-опекун. Она погибла.

По информации регионального минздрава, шестеро пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди них трое детей. Взрослые госпитализированы с отравлением продуктами горения, дети – с отравлением продуктами горения и ожогами.

О погорельцах

Погорельцев, оставшихся без жилья, разместили в гостинице «Вятка». Решается вопрос о выделении финансовой помощи пострадавшим. Об этом сообщили в управлении защиты населения и территории администрации губернатора и правительства области.

Об уголовном деле

По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На место происшествия выезжал руководитель следственного управления областного Следкома Андрей Виноградов. В настоящее время расследованием случившегося занимаются криминалисты. С целью установления причин пожара назначены экспертизы.