Пожар в Озерках: в соцсетях появилось видео спасения ребенка из горящего дома

Пожар в многоэтажном доме на улице Павла Корчагина произошел 19 декабря.

Загорелась одна из квартир на третьем этаже. По словам местных жителей, в ней жили молодая пара, 66-летняя пенсионерка и трехмесячный ребенок. По предварительной информации, никто не пострадал.

В результате пожара квартира выгорела полностью. Ее жильцы остались без вещей и даже без банковских карт. В настоящее время кировчане собирают вещи для погорельцев.

20 декабря в соцсетях появилось видео, как пожарный эвакуирует ребенка из горящего дома по лестнице. Как рассказали подписчики группы, ребенок – не из сгоревшей квартиры, а из другой, тремя этажами выше. По-видимому, мальчика эвакуировали.

Ранее мы писали, что в Чистых прудах произошел пожар, зарево которого видели в разных концах города.