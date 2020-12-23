Пожарные рассказали, как спасали людей из горящего дома в Коминтерне

Настоящая спасательная операция развернулась в микрорайоне Озерки, где 19 декабря произошел пожар в многоэтажном доме. Ее подробностями поделились в областном ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт 19 декабря, в начале восьмого утра. На место происшествия было направлено 4 расчета и машина с лестницей.

На момент прибытия спасателей квартира на третьем этаже горела вовсю. В подъезде стоял густой дым.

Часть жильцов смогли выбраться на улицу самостоятельно, оставшимся пришлось помогать. Пожарные выводили их из дома, используя свои дыхательные маски.

Тяжелее всего пришлось жителям верхних этажей. Выйти через подъезд им не давал дым и высокая температура. Когда дым начала проникать в квартиры, спасатели начали эвакуацию через окна.

Ее проводили двое спасателей. Пожарный Дмитрий Карпов поднимался по автолестнице в квартиры. Его коллега Денис Позняк сопровождал жителей вниз. С высоты 6 и 8 этажей таким образом вывели 5 человек.



Один из моментов спасательной операции – эвакуация ребенка – попал на видео. Это вызвало множество добрых откликов в соцсетях.

Пожар обошелся без жертв. К медикам за помощью обратился один человек. Огонь полностью уничтожил содержимое квартиры на третьем этаже, а также добрался до соседних квартир. В одной из них обгорел балкон, в другой оплавился потолок. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.