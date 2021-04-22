Пожилые шахматисты из Слободского сыграют на всероссийском турнире

27 апреля состоится Всероссийский шахматный лично-командный интернет-турнир среди пенсионеров. От Кировской области в нем примут участие 2 человека – 67-летняя Татьяна Воробьева и 71-летний Владимир Коломиец. Оба участника – из Слободского.

Турнир проводит Союз пенсионеров России при поддержке Федерации шахмат и Минтруда РФ. В онлайн-соревнованиях примут участие более 140 шахматистов-любителей из 40 с лишним регионов страны. Самой старшей участнице турнира 84 года.

Турнир будет транслироваться онлайн. Вести трансляцию будут гроссмейстеры Мария Фоминых и Дмитрий Гордиевский.

В связи с коронавирусными ограничениями некоторые пенсионеры будут принимать участие в соревнованиях из дома. Так, под контролем арбитра будет играть из собственной квартиры жительница Ульяновской области Валентина Аблаева.