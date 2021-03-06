Позиционирование вашего бренда как часть стратегии

Мы рассмотрели маркетинговые стратегии по повышению узнаваемости бренда и объяснили важность повышения лояльности клиентов. Без эффективного брендинга о рекламе можно забыть так же быстро, как и о вашей компании. Первым шагом к повышению узнаваемости бренда является разработка видения и позиционирования вашей компании. Хотя это первый и, возможно, самый важный шаг в брендинге, его часто упускают из виду агентсва интернет рекламы.

За свою карьеру мы видели много стратегий о позиционировании. Большинство из них не попадают в цель или просто написаны неправильно. Давайте рассмотрим суть того, что это утверждение должно передавать, его цель и способы эффективного использования.

Что такое позиционирование? Позиционирование отражает текущие и будущие цели вашей организации. Это помогает организации принимать решения, соответствующие ее философии, идеалам, культуре и заявленному набору целей. Как правило, позиционирование и стратеия используется внутри компании для согласования сотрудников, хотя довольно часто оно используется в предложениях и других внешних документах.

Большинство стратегий должны обоснованно быть сформулированы как амбициозные цели. Например, если вы работаете в транспортной отрасли, вы можете указать уровень обслуживания клиентов, который ваша компания будет предоставлять своим пассажирам. Вы можете себе представить, что у Яндекс Такси есть очень четкое заявление о видении обслуживания и что ему нужны сотрудники, приверженные их видению.

Разработайте подлинное стратегии позиционирования, чтобы сформировать достижимые цели и культуру компании. Затем ознакомьте своих сотрудников с его ценностью для долгосрочной устойчивости вашей организации и обучите сотрудников интегрировать это видение в свои действия.

С другой стороны, позиционирование — это внешняя мантра, которая должна прямо поддерживать ваш бренд. Он определяет, как ваша целевая аудитория воспринимает вашу компанию. Ваше позиционное заявление рассказывает историю вашего бренда и находит отклик у вашей целевой аудитории, если все сделано правильно. Хорошее позиционирование создает у вашей аудитории впечатление, что она по-прежнему верит в продукты и услуги вашего бренда. При правильном определении позиционирование бренда передает основные атрибуты вашего бренда и служит краеугольным камнем для будущих маркетинговых усилий.

Результатом позиционирования вашего бренда является мысль, возникающая в голове у потенциальных клиентов, когда они слышат имя или видят ваш логотип. Позиционирование бренда обеспечивает уникальную отличительную черту — причину выбрать компанию перед конкурентом, — что становится все более важным на современном рынке, ориентированном на массовую торговлю.