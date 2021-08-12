Правительство Кировской области будет помогать бывшим заключенным в социальной адаптации

Заключено соглашение между правительством региона и ФСИН России

Сегодня, 12 августа, губернатор Кировской области Игорь Васильев встретился с директором Федеральной службы исполнения наказаний России Александром Калашниковым, с которым обсудил аспекты сотрудничества.

В ходе встречи поднимались вопросы трудоустройства осужденных, получение ими среднего профессионального образования и рабочих специальностей, а также содействия в социальной адаптации бывших заключенных после освобождения. Во встрече также приняла участие член Общественного совета при ФСИН Мария Бутина.

Глава региона отметил, что необходимо консолидировать силы в социализации бывших заключенных после освобождения.

— У нас с вами одна цель – сократить рецидивную преступность и обеспечить безопасность наших граждан. Для этого необходимо помочь людям, которые освободились из мест лишения свободы, адаптироваться и социализироваться, в том числе помочь и в трудоустройстве, в получении образования, — отметил губернатор Игорь Васильев.

Решение этих и других вопросов участники встречи закрепили двухсторонним соглашением о взаимодействии правительства Кировской области и ФСИН России.

— Уверен, что подписанное сегодня соглашение станет основой для нашей совместной плодотворной работы, — подчеркнул глава региона.

Так, правительство Кировской области совместно с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области будут помогать осужденным, не достигшим тридцатилетнего возраста, получать основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях. Кроме того, будет сформирован комплекс мер в сфере организации борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан.

Особое внимание было уделено обучению осужденных профессиям, наиболее востребованным на рынке труда, оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве после освобождения, созданию специализированных центров помощи для этой категории граждан.

Член Общественного совета при ФСИН Мария Бутина прокомментировала, что взаимодействие между региональной властью и ФСИН необходимо в любом регионе, но особенно важно для Кировской области, где расположено почти два десятка исправительных колоний, колоний-поселений, следственных изоляторов.

— Для достижения стратегической цели – то есть эффективного перевоспитания правонарушителей – мы все должны сделать еще очень многое. Я считаю очень важной инициативу Минюста о выносе зданий СИЗО за пределы городских поселений. В Кирове такой перенос может стать модельным кейсом – потому что здесь изолятор расположен в сердце исторической застройки. Его нынешнее здание могло бы стать доминантой обновленной набережной Грина, а что разместить в его стенах — определят сами кировчане, — отметила Мария Бутина.

Стороны выразили уверенность в том, что данное Соглашение будет конструктивным и плодотворным, послужит снижению рецидивной преступности и улучшению социальной обстановки в регионе.