Правительство Кировской области предложило расширить перечень системообразующих организаций российской экономики

Правительство Кировской области предложило расширить федеральный перечень системообразующих организаций российской экономики. Инициатива прозвучала на заседании комиссии Госсовета по экономическим вопросам.

Участники мероприятия обсудили меры поддержки системообразующих предприятий регионов в условиях санкций.

В настоящее время в федеральный перечень входит 6 крупных предприятий Кировской области. Было предложено внести в список еще несколько предприятий, работающих в сферах лесоперерабатывающей и фармацевтической промышленности. Соответствующая инициатива была направлена в адрес профильных федеральных органов власти.

Напомним, что в Кировской области регулярно проводятся заседания межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития региональной экономики. Как отметил губернатор Игорь Васильев, по их итогам принимаются меры поддержки по отдельным экономическим направлениям.

— В частности, организован мониторинг системообразующих предприятий региона, основная цель которого – выявление проблем и ограничений работы организаций из-за введения экономических санкций. Также организован мониторинг экспортно-импортной деятельности предприятий и еженедельный мониторинг потребительских цен на продовольственные и непродовольственные товары, — рассказал глава региона.

Также губернатор добавил, что первоочередной задачей работы правительства остается обеспечение продовольственной и промышленной безопасности жителей области. Данный вопрос находится на жестком ежедневном контроле.