Правительство Кировской области принимает меры для обеспечения жителей лекарствами

Обеспечение кировчан необходимыми лекарствами стало главной темой очередного заседания межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона. Заседание провел губернатор Игорь Васильев.

Глава региона подчеркнул, что сейчас перед ведомствами стоит задача обеспечить жителей региона лекарствами в необходимом объеме.

— Мы должны понимать, какие трудности могут возникать в связи с санкциями, какие из них можно решить на уровне правительства Кировской области, а какие совместно с федеральным центром, — отметил Игорь Васильев.

В настоящее время в Кировской области работают 12 фармацевтических предприятий. 4 из них – крупные производители, выпускающие большую часть препаратов. Это компании «Нанолек», кировский филиал «АВВА-РУС», «АЛСИ Фарма» и «Кировская фармацевтическая фабрика». Они производят около 200 наименований лекарств, в том числе из перечня ЖНВЛП. Препараты используются для амбулаторного и стационарного лечения пациентов.

Глава регионального минздрава Андрей Черняев отметил, что активное участие местных производителей лекарств в процедурах закупок будет способствовать снижению стоимости препаратов и сокращению сроков их доставки.

— Сегодня лекарства востребованы во всех сегментах, поэтому важно поддерживать эффективное сотрудничество с аптечными организациями, с медицинскими учреждениями, с министерством здравоохранения, — сообщил министр здравоохранения.

Как добавил глава минпромторга Владимир Сысолятин, в условиях санкций фармацевтические предприятия столкнулись с рядом трудностей. Однако все вопросы решаются. Сокращений персонала и производства не планируется. Отметим, что общая численность работников отрасли в регионе составляет 1,7 тысячи человек, а их средняя зарплата – 44 тысячи рублей.

Председатель правительства области Александр Чурин подчеркнул, что областные власти сделают все возможное для стабилизации ситуации с поставками лекарственных препаратов.