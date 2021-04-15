Правительство области заключило соглашение с Союзом женщин

15 апреля в рамках церемонии награждения победительниц областного конкурса «Женщина года» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Кировской области и региональным отделением Союза женщин России.

Свои подписи под документом поставили глава региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Васильев и лидер Союза женщин, член президиума регионального политсовета «Единой России» Ирина Морозова.

Срок действия соглашения – 5 лет, однако в будущем оно может быть пролонгировано.

Игорь Васильев подчеркнул, что документ подразумевает сотрудничество органов власти и общественной организации по вопросам развития и поддержки института семьи и повышения статуса семьи в обществе.

Со своей стороны Союз женщин будет активно участвовать в реализации госпрограмм, запущенных в интересах семьи и способствующих формированию ответственного родительства.

Ирина Морозова поблагодарила губернатора за внимание к социальным проблемам и за деятельное участие в реализации не только госпрограмм, но и общественных инициатив.

Как отметила глава Союза женщин, в числе приоритетов организации и ее личных задач – защита детства и материнства и популяризация семейных ценностей. На одном из первых мест также находятся медицинские моменты, в частности, повышение доступности медицинской помощи и обеспечение льготными лекарствами целевых категорий Союза.

В настоящее время Союз женщин России реализует 7 программ на территории Кировской области. Это «Крепкая семья – стабильное государство», «За гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и женщин», «За обеспечение устойчивого развития социальной безопасности», «Духовность, культура, здоровый образ жизни», «За мир, международное сотрудничество и дружбу», «Передовая практика. Новые идеи. Позитивные действия», «Женщины за возрождение села».