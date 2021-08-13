Правнук Васнецова пожелал творческих успехов участникам «Васнецовского августа»

Правнук Аполлинария Васнецова Олег Васнецов прислал письмо участникам арт-проекта «Васнецовский август».

В своем послании он поздравил кировчан и гостей Васнецовского пленэра с двумя праздниками: 165-летием со дня рождения известного художника и 40-летием открытия музея Васнецовых в селе Рябово.

Правнук художника пожелал участникам пленэра творческих успехов, а гостям из других регионов – еще не раз побывать в вятском крае.

Олег Васнецов – российский дипломат. В настоящее время он занимает должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Молдова.

Напомним, что 14 августа в селе Рябово Кировской области состоится «Васнецов-фест». Программа мероприятий здесь.