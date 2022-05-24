Праздник в ботаническом саду Кирова перенесли из-за холодов

Праздничное открытие летнего сезона в Ботаническом саду переносится из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в группе «ART-Инженериум ВятГУ | Лето | Ботанический сад».

Напомним, открытие 110-го, юбилейного сезона в ботсаду было запланировано на 27 мая. Организаторы праздника подготовили 12-часовую программу с занятиями агрофитнесом и экскурсиями к самым интересным растениям. Также для посетителей должно было открыться летнее кафе.

Однако в указанный срок праздник не состоится. Из-за плохой погоды его перенесли на неопределенный срок.