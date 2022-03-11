Празднование женского дня в Кильмези чуть не закончилось убийством мужа

В УМВД по Кировской области сообщили о еще одной семейной поножовщине на 8 марта.

Произошло это в райцентре Кильмезь вечером праздничного дня. Муж с женой поссорились, дошло до рукоприкладства. 38-летний мужчина порвал на жене одежду и стукнул, а та пырнула его ножом в живот.

Раненого доставили в больницу, возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Проводится расследование обстоятельств происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Нововятском районе Кирова женщина насмерть зарезала сожителя в ходе конфликта 8 марта.