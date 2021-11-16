Предложения промышленников и предпринимателей рассмотрят при формировании бюджета Кировской области

16 ноября глава региона Игорь Васильев провёл встречу с ведущими экспертами региона, руководителями промышленных предприятий, организаций разных направлений и отраслей социально-экономической сферы региона. Также присутствовали депутаты Заксобрания и министры правительства Кировской области.

На встрече были обсуждены вопросы господдержки предприятий, среднего и малого бизнеса. А также необходимые меры для привлечения инвестиций в Кировскую область.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев отметил, что развитие региона во многом зависит от работы обрабатывающих отраслей промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, эти направления являются приоритетными для населения и экономики региона.

— От участников встречи поступило предложение по расширению программ Фонда развития промышленности для участия в них предприятий оборонно-промышленного комплекса. Крупные предприятия могут воспользоваться программой, которая позволяет получить господдержку на развитие инфраструктуры при реализации инвестпроекта. Также руководители предприятий озвучили необходимость поддержки промышленности в связи с пандемией. Поручил профильным службам детально проработать все прозвучавшие в ходе встречи предложения и инициативы, — сказал Игорь Васильев.

Законопроект о бюджете Кировской области в первом чтении вынесут на повестку ближайшего заседания Законодательного собрания. Это будет 18 ноября.

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