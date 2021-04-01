Предприниматель из Зуевки нарушил федеральное законодательство

Россельхознадзор выявил в Зуевском районе нарушение закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Речь идёт о зарастании пяти земельных участков, расположенных около райцентра, площадью свыше 1376 га. Они принадлежат ИП Мустафину Айнуру Ибрагимовичу.

Как сообщают в региональном управлении Россельхознадзора, четыре участка не используются и зарастают сорной (полынь, репей, борщевик и др.) и древесно-кустарниковой (высотой до 4 м) растительностью.

Еще один участок также зарастает сорной растительностью.

Собственнику выдали предостережение о недопустимости нарушений и обязали до 30 июля принять меры по их устранению.