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Предприниматель заплатит 4,6 млн рублей за ущерб окружающей среде

Вадим Шабалин Новости, Общество

В Мурашинском районе с предпринимателя взыщут 4,6 млн рублей за ущерб, причинённый окружающей среде.

Руководитель деревообрабатывающего предприятия признан виновным и условно осуждён за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Вопрос возмещения материального ущерба в период расследования и в ходе рассмотрения дела не был разрешён.

В результате после вступления приговора в силу прокурор Мурашинского района обратился в суд с требованием взыскать с осуждённого компенсацию.

Оно было признан законным и обоснованным. Исполнение решения суда находится на контроле органов прокуратуры.

Фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_43

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Вадим Шабалин