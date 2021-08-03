Предприниматель заплатит 4,6 млн рублей за ущерб окружающей среде

В Мурашинском районе с предпринимателя взыщут 4,6 млн рублей за ущерб, причинённый окружающей среде.

Руководитель деревообрабатывающего предприятия признан виновным и условно осуждён за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Вопрос возмещения материального ущерба в период расследования и в ходе рассмотрения дела не был разрешён.

В результате после вступления приговора в силу прокурор Мурашинского района обратился в суд с требованием взыскать с осуждённого компенсацию.

Оно было признан законным и обоснованным. Исполнение решения суда находится на контроле органов прокуратуры.

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