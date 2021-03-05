Предпринимателя Игнатяна будут судить за долги

В суд ушло уголовное дело по факту невыдачи зарплаты 34 работникам ООО «Барс» общей суммой 4 млн рублей.

Задолженность скопилась с ноября 2019 по июнь 2020 года, хотя возможность выплаты была. В частности, следствие подозревает, что в январе 2020 года гендиректор компании Меружан Игнатян незаконно продал асфальтоукладочный каток, принадлежавший строительной компании. Деньги он потратил, а зарплату сотрудникам выдал только после направления дела в суд.

Вероятно, для Игнатяна норма распоряжаться деньгами фирмы как собственными. Напомним, адвокаты предпринимателя Леонида Яфаркина (отбывающего наказание в колонии) во время процесса протестовали как раз из-за замены стороной обвинения потерпевшего – с Игнатяна на его фирму «Барс», чьи 2 млн рублей он якобы и отдал первому для решения земельного вопроса, которое не состоялось.

Уже во время следствия деньги получил назад и претензий не имел, однако Яфаркин все равно сел за мошенничество, в том числе по этому эпизоду.

Незадолго до этого на продажу выставили кировскую «ЭкоЯрмарку», ранее принадлежавшую Игнатяну. Теперь ее стоимость составляет 200 миллионов рублей против 250 прошлогодних. Продавец — банк «Хлынов».