Предприятие в Кировской области сбрасывало сточные воды в Медянку

На предприятие в поселке Мурыгино завели административное дело за сброс сточных вод в реку Медянку.

На загрязнение реки пожаловались юрьянские рыбаки. Они сняли на видео мутную воду и прибрежную растительность, покрытую странной слизью. По словам местных жителей, от воды также исходил специфический запах.

Мутная вода текла из трубы, ведущей к одному из местных предприятий. Рыбаки предположили, что оно сливает в Медянку неочищенные стоки. По словам жителей, это происходит не впервые: грязную воду уже сливали в июне 2021 года и осенью 2020-го. Поэтому жители поселка обратились за помощью к общественникам.

Активисты направили обращение в природоохранную прокуратуру. Взятые в Медянке пробы воды показали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Как отметили в ОНФ, у предприятия есть разрешение на пользование рекой, однако стоки должны быть очищены до нормативных значений. По факту нарушений возбуждено административное производство. Сейчас предприятию грозит штраф до 300 тысяч рублей.

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Фото: ОНФ