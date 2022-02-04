Предприятие в Озерках обязали разработать санитарно-защитную зону

Суд обязал АО «Кировмаш», работающее рядом с микрорайоном Озерки, разработать и утвердить санитарно-защитную зону для источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Она является защитным барьером, который обеспечивает уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Отсутствие зоны нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду.

Ранее природоохранная прокуратура выявила в деятельности предприятия нарушения. Эксплуатация котельной (источника негативного воздействия на окружающую среду) осуществлялась без санитарно-защитной зоны.

АО «Кировмаш» решение суда исполнило.