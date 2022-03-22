Предприятия АПК Кировской области получат господдержку в размере 736 млн рублей

Предприятиям агропромышленного комплекса Кировской области будет оказан господдержка. Об этом было сказано заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона 22 марта.

Губернатор Игорь Васильев подчеркнул, что в сегодняшней ситуации перед властью стоит задача оказать максимальное содействие предприятиям сельскохозяйственной отрасли.

— Именно они обеспечивают продовольственную безопасность региона, поставляют на рынок продукты питания повседневного спроса – хлеб, молоко, масло, мясо, овощи. От состояния этих предприятий, их стабильной работы зависит благополучие всех жителей региона, – подчеркнул губернатор.

Зампред правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков рассказал, что в регионе продолжается реализация областной госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса». В рамках программы предприятия АПК получили субсидию на возмещение части затрат на покупку сельскохтехники и оборудования или на уплату лизинговых платежей. Также выделяются субсидии по следующим направлениям:

на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам,

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,

на поддержку собственного производства молока,

на проведение комплекса агротехнологических работ,

повышение уровня экологической безопасности сельхозпроизводства,

на повышение плодородия и качества почв,

на развитие семеноводства.

Помимо этого, есть выплаты на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и кредиты под льготную ставку. В общей сложности на 25 марта предприятия АПК Кировской области получат 736,7 миллиона рублей.

Как добавил Алексей Котлячков, Кировская область полностью обеспечивает свое население молочной продукцией, мясом, птицей, яйцом, хлебобулочными изделиями и другими продуктами первой необходимости. В достаточном количестве есть и овощи – картофель, капуста, лук, морковь, свекла.

Перебоев с поставками нет. По поручению губернатора доставка продуктов в торговые сети контролируется ежедневно.