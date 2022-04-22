Предприятия Кировской области переориентируются на российский рынок сбыта

Руководители кировских предприятий сообщили о готовности выйти на российский рынок сбыта, а банки — о расширении возможностей кредитования. Об этом шла речь на очередном заседании межведомственной комиссии по устойчивому развитию экономики региона.

Участники заседания обсудили возможности предоставления финансовых ресурсов предприятиям области, а также формы взаимодействия с кредитными организациями.

Представители банков заявили, что готовы поддержать региональный бизнес, поскольку он является основой экономики. Пока что банковская система с задачами справляется: большинство предприятий, обратившихся за кредитами, получили поддержку. Так, в АО «Россельхозбанке» отмечают, что выдача кредитов сельхозкомпаниям ведется бесперебойно.

— Основной фокус нашей деятельности – реализация программ поддержки, разработанных правительством РФ. Также выходят новые пакеты мер, которые мы начинаем применять. Особое внимание уделяется инвестиционным кредитам, — отметил управляющий Кировским отделением ПАО «Сбербанк России» Артем Пищик.

Председатель Правления АО КБ «Хлынов» Илья Прозоров сообщил, что одна из задач, над которой работают банки, — реструктуризация кредитов для уменьшения долговой нагрузки.

Руководители предприятий рассказали, что ведут работу по переориентации на российский рынок сбыта. Это позволяет работать в прежнем режиме, сохраняя штат. Так, в прежнем режиме продолжает работать АО «Красный якорь», занимающаяся производством фанеры.

По словам руководителя аналитического направления компании Юрия Кокорева, предприятие воспользовалось всеми возможными кредитными мерами поддержки. Банки пошли навстречу бизнесу, оперативно реагируя на изменение экономических условий. Благодаря этому компания смогла перестроить логистические цепочки и продолжить стабильную работу. Часть продукции будет поставляться на российский рынок.

Еще дальше пошел АО «Кирскабель». Как сообщил исполнительный директор предприятия Александр Козунин, в настоящее время 95 процентов рынка сбыта компании – Россия и лишь 5 процентов – страны ближнего зарубежья.

Губернатор Игорь Васильев отметил, что подобная смена курса дает широкие возможности для развития деревянного домостроения. И именно сейчас – подходящее время для разработки и утверждения стандартов на новые виды материалов и конструкций на основе древесины.