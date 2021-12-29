Предприятия Кировской области получили гранты почти на 20 миллионов рублей

В правительстве региона рассказали о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр социальных предприятий.

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области подвело итоги конкурса по грантовой поддержке организаций в 2021 году. Речь идёт о социальных предприятиях.

В результате было определено 42 победителя. Представителям этих фирм выданы гранты на развитие бизнеса. Суммы разные. До полумиллиона рублей. Общая сумма 19,6 миллиона рублей.

— В регионе реализуется проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в Кировской области». Он — часть нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, — подчеркнул министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Владимир Сысолятин.

Финансовую помощь получили предприятия, которые занимаются допобразованием, народными художественными промыслами, ремёслами, предоставляют услуги инвалидам и др. Расположены они как в областном центре, так и в Кирово-Чепецке, Яранске, Нолинске и других районах.

— Деньги гранта планируется направить на оплату части расходов по ремонту помещений, аренде, коммунальных услуг, приобретению сырья и оборудования и иным направлениям, – уточнил Владимир Сысолятин.

Дополнительную информацию о мерах поддержки предпринимателей можно уточнить по телефону: 410-410.