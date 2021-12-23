Предприятиям общепита в Кировской области разрешили работать до 3 часов ночи

В Кировской области снят запрет на работу общепита в ночное время. С 23 декабря заведениям сферы развлечений и общественного питания разрешили работать до 3 часов ночи.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства № 122-П. Однако прежние ограничения, касающиеся соблюдения профилактических мер, сохранены. По-прежнему действует масочный режим и обязательные QR-коды вакцинации для сотрудников и посетителей.

Решение о послаблении ограничений было принято 21 декабря на встрече губернатора Игоря Васильева с бизнес-сообществом региона.

Ранее сообщалось, что кировчане стали более доброжелательно относиться к QR-кодам. Напомним, что они продолжают действовать при посещении ряда учреждений.