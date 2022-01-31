Предприятиям региона помогают повысить производительность труда

В июле прошлого года по инициативе губернатора Игоря Васильева в Кирове открылся Региональный центр компетенций в сфере производительности труда.

Сегодня глава региона, сотрудники центра и представители промышленных предприятий подвели первые итоги его работы.

В центре можно получить бесплатные консультации по внедрению передовых механизмов повышения производительности труда, устранению потерь в производственных процессах, внедрению инструментов бережливого производства.

А с декабря на базе центра начала работать «Фабрика процессов» – учебная производственная площадка, где участники получают опыт применения инструментов бережливого производства и видят, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели.

«Фабрика процессов» имитирует настоящий производственный процесс. Задача команды – улучшить результаты своей работы, производить детали быстрее, качественнее и эффективнее», – рассказывает руководитель центра компетенций Ирина Савельева.

Сотрудничать с центром могут предприятия обрабатывающих производств, сельского хозяйства, транспорта, строительства и торговли с выручкой от 400 млн руб.