Предприятиям региона помогают повысить производительность труда

В июле прошлого года по инициативе губернатора Игоря Васильева в Кирове открылся Региональный центр компетенций в сфере производительности труда.
Сегодня глава региона, сотрудники центра и представители промышленных предприятий подвели первые итоги его работы.
В центре можно получить бесплатные консультации по внедрению передовых механизмов повышения производительности труда, устранению потерь в производственных процессах, внедрению инструментов бережливого производства.
А с декабря на базе центра начала работать «Фабрика процессов» – учебная производственная площадка, где участники получают опыт применения инструментов бережливого производства и видят, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели.
«Фабрика процессов» имитирует настоящий производственный процесс. Задача команды – улучшить результаты своей работы, производить детали быстрее, качественнее и эффективнее», – рассказывает руководитель центра компетенций Ирина Савельева.
Сотрудничать с центром могут предприятия обрабатывающих производств, сельского хозяйства, транспорта, строительства и торговли с выручкой от 400 млн руб.
«Правительство ставит перед регионами задачу – создать большое количество высококвалифицированных рабочих мест. Однако это невозможно сделать без оптимизации рабочих процессов.
Для этого в рамках нацпроекта «Производительность труда» и был создан центр компетенций. Повышение эффективности работы должно привести к снижению себестоимости товара и обеспечить стабильный рост производительности и конкурентоспособности.
Цель проекта – обеспечить к 2024 г. темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год», — сказал Игорь Васильев.