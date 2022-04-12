Председатель кооператива-банкрота на Гороховской продала квартиры в долгострое

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя обанкротившегося ЖСК, которая продала квартиры в долгострое. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дом на Гороховской, 81 должны были сдать еще в 2016 году. Однако стройка перешла в разряд проблемных. Тем временем продажа жилья в доме продолжалась.

В ходе проверки было установлено, что председатель ЖСК «Гороховская, 81» заключила несколько сделок по продаже помещений в долгострое. При этом женщина была в курсе того, что кооператив признан банкротом.

Напомним, что в конце 2021 года была сдана третья секция дома на Гороховской, 81.