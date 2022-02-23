Председатель правительства Кировской области Александр Чурин поздравил кировчан с Днем защитника Отечества

— Уважаемые жители Кировской области! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Ежегодно 23 февраля отмечают как в России, так и в ряде других стран постсоветского пространства. Кировская область всегда славилась своими героями, которые стояли на защите нашей Родины.

В этом году наш регион будет отмечать 125 лет со дня рождения великих советских полководцев – маршалов Ивана Конева и Леонида Говорова, внесших немалый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Все мы выросли на героических примерах наших прославленных земляков, гордимся ими и стараемся быть достойными их подвигов.

От всей души поздравляю всех мужчин с этим патриотическим праздником, ведь каждый из нас – это опора и защита нашей великой страны, нашей малой родины.

Искренние слова благодарности выражаю ветеранам, участникам боевых действий, военнослужащим, которые стали для земляков образцом мужества и отваги.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин