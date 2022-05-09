Председатель правительства Кировской области Александр Чурин поздравил жителей региона с Днем Победы

Уважаемые земляки! Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Искренне поздравляю вас с праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне. В этот день мы отдаем дань уважения и выражаем огромную благодарность нашим фронтовикам, труженикам тыла, детям войны.

Мы никогда не забудем, как в 1941 году наша страна поднялась на борьбу с жестоким врагом. Эта беда сплотила людей, пробудила высочайший патриотизм, стойкость и героизм.

Советский народ заплатил высокую цену за независимость Родины, освободив мир от угрозы фашистского порабощения. Свой достойный вклад в общую Победу внесли и наши земляки – почти 600 тысяч жителей Кировской области отважно сражались на фронте. Огромное значение имела и самоотверженность тружеников тыла. Кировчане работали у станков, на колхозных полях, заботились о раненых, эвакуированных в регион.

Благодаря великому подвигу наших дедов и прадедов, их стойкости и самоотверженности мы живем в свободной и независимой стране, имея возможность мирно жить и трудиться.

Наш долг помнить и чтить память о наших предках, а в подрастающих поколениях – сохранять историческую память и воспитывать дух патриотизма.

В этот праздничный день желаю всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой.