Председатель правительства Кировской области Александр Чурин поздравил жителей региона с Днём весны и труда

Уважаемые жители Кировской области!

Искренне поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Этот всенародный праздник символизирует мир и созидание, олицетворяет сплоченность и солидарность, уважение друг к другу.

Мы привыкли отмечать этот день в ходе торжественной демонстрации, в которой участвуют профсоюзы и трудовые коллективы. К сожалению, по объективным причинам, в этом году мы не можем провести этот день в традиционном формате. Тем не менее, каждый из нас может внести вклад в этот праздник и выразить слова благодарности нашим ветеранам труда, которые посвятили свою жизнь развитию региона.

Кировская область всегда была и остается регионом с высоким трудовым потенциалом. У нас сильный промышленный комплекс, развита региональная система образования и здравоохранение, дорожное строительство и многое другое. Всего этого мы добились благодаря труду и профессионализму наших специалистов.

Особую признательность выражаю людям старшего поколения, которые сберегли лучшие трудовые традиции и передают накопленный опыт молодежи.

Желаю всем жителям Кировской области здоровья, счастья, мира и благополучия!

С уважением,

председатель правительства Кировской области

Александр Чурин.