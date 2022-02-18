Председатель ТСН из Кирова привлечен к административной ответственности за долги перед «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс»

В г. Кирове мировой суд привлек к административной ответственности председателя правления ТСН «Солнечная, 39». Он признал его виновным по двум фактам причинения имущественного вреда «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» и назначил наказание в виде штрафов.

Суд установил, что в октябре – ноябре 2021 года председатель товарищества собственников недвижимости не в полном объеме перечислил энергокомпаниям деньги, полученные от жильцов домов в качестве оплаты за электрическую и тепловую энергию. Задолженность за электроснабжение составила 137 тыс. рублей, а за горячую воду и отопление — 781 тыс. рублей.

В период судебного разбирательства виновный добровольно погасил просроченную задолженность перед «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс».