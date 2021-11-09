Председателем Общественной палаты Кировской области стал Сергей Улитин

9 ноября состоялось пленарное заседание Общественной палаты Кировской области нового созыва. Главным вопросом повестки стало избрание нового председателя ОПКО. Им стал Сергей Улитин.

Кандидатуру нового председателя члены V созыва Общественной палаты поддержали единогласно. Сергей Николаевич работал во всех созывах Общественной палаты. В нынешний созыв он был выдвинут Законодательным собранием Кировской области. В настоящее время Улитин работает заместителем директора ЗАО «ВТК-Энерго».

В работе первого пленарного заседания V созыва ОПКО принял участие губернатор Игорь Васильев. Он отметил важность взаимодействия властей области с ОПКО при реализации важных для региона проектов.