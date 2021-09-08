Председателя СПК в Нагорском районе судят за невыплату зарплаты

Завершено расследование уголовного дела в отношении председателя СПК «Заря» в Нагорском районе.

Он обвиняется по ст. УК «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной и иной личной заинтересованности».

Как считает следствие, в прошлом году зарплату не выплачивали 23 сотрудникам. Денежные средства, имеющиеся на счету, председатель потратил на иные нужды.

Обвиняемый полностью признал вину. На сегодняшний день задолженность погашена в полном объёме.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.