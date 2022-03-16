Представители минпромторга проверили запасы продуктов в распредцентре «Пятерочки»

Представители минпромторга Кировской области проверили запасы продуктов в распределительном центре торговой сети «Пятерочка» в Кирово-Чепецком районе. Спойлер: все необходимые продукты есть.

Проверяющие под руководством замглавы минпромторга Ларисы Агалаковой оценили наличие товаров, на которые отмечается повышенный спрос. В этот список вошли крупы, бакалея, консервы, бытовая химия, товары личной гигиены и, конечно же, сахар.

Как сообщил (и показал) директор распределительного центра Сергей Соловьев, в распредцентре есть в наличии все перечисленные товары.

— Поставки и отгрузки продукции осуществляются регулярно, — рассказал он.

По словам Сергея Соловьева, партия товара поставляется в магазины комплексно в соответствии с планом поставок. Некоторые товары привозят каждый день, другие – раз в 2 дня или реже. Из-за этого в условиях повышенного спроса некоторые наименования могут ненадолго пропадать из продажи. Но во время следующей поставки их завозят.

Лариса Агалакова подчеркнула, что наличие товаров в магазинах Кировской области мониторится ежедневно по поручению губернатора Игоря Васильева.

— Если обнаруживаются проблемы с поставками, решаем их в индивидуальном порядке, чтобы обеспечить наличие товара на полке, — подчеркивает замминистра.

Ранее мы писали, что Россия не останется без сахара, потому что его производят на 70 заводах страны.