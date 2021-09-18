Представители Общественного штаба подвели итоги первого дня голосования в Кирове

«Система наблюдения на выборах-2021 беспрецедентна». Представители Общественного штаба оценили ход голосования в Кирове по итогам первого дня.

Напомним, в дни выборов в Государственную думу, Законодательное собрание, представительные органы муниципальных образований с 17 по 19 сентября в Кирове по ул. Преображенской, 41 (здание «Инженериум») работает Центр общественного наблюдения, организованный Региональным общественным штабом по наблюдению за выборами в Кировской области.

В Центр выведено изображение со всех 949 камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках. Видеокамеры работают круглосуточно. Общественные наблюдатели также присутствуют на всех избирательных участках – Общественным штабом сформирован пул из 2 000 человек, все они прошли специальное обучение.

Руководитель Общественного штаба Насими Назаров отметил, что система наблюдения, организованная на выборах-2021, беспрецедентна по своему масштабу. В целом по стране контроль ведут 500 000 наблюдателей, на участках установлено более 100 000 камер.

– По итогам первого дня голосования уровень активности граждан достаточно высокий, – рассказал Насими Назаров. – С самого утра, с момента открытия участков, жители области шли на голосование. В момент закрытия УИКов наш Центр особое внимание уделял, чтобы сейфы, в которых находятся бюллетени, находились в зоне видимости камер в ночное время.

Насими Назаров подчеркнул, что в штаб поступило около 3 тысяч обращений о ходе голосования на УИКах. – В частности, наши наблюдатели информируют нас о наличии опломбированных урн, системы видеонаблюдения, средств индивидуальной защиты. Они руководствуются «золотым стандартом» — это памятка, в которой обозначено, на что необходимо обращать внимание, отслеживая процесс голосования, – пояснил он.

Председатель Общественной палаты Кировской области Наталья Шедько отметила, что голосование проходит спокойно, открыто и прозрачно.

– На участках присутствуют наблюдатели от разных партий, работают камеры видеонаблюдения, все данные мониторятся нами в непрерывном режиме, – сказала она.

Ранее в Центре общественного наблюдения рассказали, как прошла ночь на избирательных участках.