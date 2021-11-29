Представители транспортного предприятия высказались о пожаре в кировском автобусе

Известно, что «пазик» был куплен пять лет назад. Его пригнали из Твери. До этого времени он также эксплуатировался.

Инцидент с автобусом прокомментировали представители транспортного предприятия, которому принадлежала техника. Об этом рассказали в городской администрации. «Пазик» находился в собственности ООО ТЭП «Трансавто К». Директор Александр Иванов дал подробные пояснения по состоянию автобуса.

— Купили его в 2016 году. Продавец — предприятие из Твери. Пробег у ПАЗика был, но общественный транспорт находился в полностью исправном состоянии, — высказался Александр Иванов.

По его словам, ранее никаких проблем с машиной не было. К тому же перед выходом в рейс вся техника подлежит осмотру. Сегодняшний день исключением не стал. Перед тем, как отправиться к пассажирам, транспортная единица прошла строгий контроль. Замечаний не было.

О причинах возгорания пока не сообщается. Назначены экспертизы. Также сейчас начинаются проверки других транспортных предприятий города, которые осуществляют пассажирские перевозки.

Напомним, автобус загорелся сегодня утром в центре города — на улице Воровского. Территорию заволокло дымом. Пассажиров эвакуировали. Пожар потушили. Автобус восстановлению не подлежит.

Ранее мы писали, что прокуратура проверит собственника сгоревшего в Кирове автобуса.

Фото: ГИБДД Кировской области и admkirov.ru

Видео: vk.com/zlo43

