Водосточные системы – сборные конструкции, предназначенные для отвода воды с кровли и защиты стен, фундамента от разрушения. Бывают пластиковыми и металлическими.

Первые обладают легким весом, достаточно прочные, но не переносят резких перепадов температуры. Второй недостаток пластиковых водостоков – слабые кронштейны. В регионах со снежными зимами, когда желоба забиваются снегом, возможна деформация крепежей.

Металлическая водосточка производится из стали с оцинкованным, полимерным (порошковой окраской) покрытием. Не деформируется, устойчива к коррозии и агрессивному воздействию химических реагентов.

Состоит из нескольких элементов – крепежных кронштейнов, желобов, выпускных (водосборных) воронок и водосточных труб (посмотреть каталог и оформить заказ можно здесь https://sf-market.ru/).

Преимущества металлических водосточных систем

Основное – долговечность. Оцинкованные водостоки прослужат не менее 7 лет, срок службы водосточки с полимерным покрытием увеличивается вдвое.

Второе – большой размерный ряд. Диаметр водостоков варьируется от 100 мм (для частных домов) до 180 мм (для многоэтажных зданий с большой длиной ската). Длина желобов от 1,25 до 3 м, что позволяет рассчитать количество элементов с максимальной точностью. Для сравнения – пластиковые желоба поставляются в одном размере (обычно 2 м).

Третье – большой выбор цветов (от стандартного белого и коричневого, до зеленого, синего и оранжевого). Можно подобрать вариант, подходящий по оттенку к стенам здания.

Последнее – цена. Стоимость металлической водосточки сопоставима с ценой пластиковой, а срок службы первой на порядок больше.

На что обращать внимание

Толщина металла должна быть не менее 0,55 мм. Все, что тоньше больше напоминает фольгу – такие водостоки деформируются уже во время перевозки до объекта.

Качество фальцев (боковых соединений на трубах, отводов) – места соединений не должны расходиться.

Оцинкованный металл – матовый, без выраженного яркого блеска. Небольшой рисунок или зернистость – это норма, а вот наплывы, пятна или потертости на поверхности говорят либо о нарушении технологии цинкования, либо о неправильной транспортировке.

На поверхности металлоизделий с полимерным покрытием не должно быть царапин.

Вообще, заказывать водосточные системы лучше у поставщиков, напрямую сотрудничающих с производителями. И цены ниже, и качество на высоте. Плюс предоставление необходимой техдокументации по первому запросу.

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