Премьеру шоу «Русский ниндзя» с участием кировчан перенесли на месяц

Премьеру шоу «Русский ниндзя» с участием двоих кировчан, перенесли на 22 ноября. Об этом сообщает RT.

Изначально новый сезон проекта должен был стартовать 27 ноября. Однако в день премьеры в пресс-службе СТС сообщили о переносе даты почти на месяц вперед.

О причинах отмены не сообщается. Однако федеральные СМИ предполагают, что дело в фигуре ведущего – рэпера Моргенштерна. В одном из интервью он позволил себе заявить, что «не понимает праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад».

Позже Моргенштерн извинился, пояснив, что его неправильно поняли. Однако Следственный комитет уже начал проверку слов рэпера на предмет возможной реабилитации нацизма.

Напомним, что в экстремальном проекте «Русский ниндзя» приняли участие директор школы по чирлидингу Данила Катков и учитель физкультуры Евгений Шишкин.